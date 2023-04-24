Наполи может стать чемпионом Италии на этой неделе

Игроки "Наполи" радуются победе над "Ювентусом". REUTERS/Massimo Pinca

В рамках 31 тура чемпионата Италии по футболу "Наполи" обыграл на выезде "Ювентус". Решающий гол в Турине на 90 минуте матча забил Джакомо Распадори.

Уже в следующем туре неаполитанцы могут завоевать Скудетто, напоминает портал Новини.LIVE.

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По итогам 31 сыгранного матча "Наполи" остается единоличным лидером турнирной таблицы итальянской Серии А. Теперь в активе команды Лучано Спаллетти 78 очков. На втором месте расположился "Лацио". Римляне набрали 61 очко. "Ювентус" идет третьим и отстает от "Лацио" на два пункта.

Условие для завоевания титула

Уже в следующем туре "Наполи" может официально оформить чемпионский титул на поле родного стадиона "Диего Армандо Марадона". В субботу, 29 апреля, неаполитанцы примут "Салернитану". Для Скудетто "Наполи" необходимо победить и рассчитывать на то, что в параллельном матче "Лацио" не сможет обыграть "Интер".

Осимхен и Ди Лоренцо после победы над "Ювентусом". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

"Наполи" может завоевать первое Скудетто за 33 года. "Партенопейцы" дважды становились чемпионами Италии с Диего Марадоной в составе. Это было в сезонах 1986/87 и 1989/90.

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