Наполі хоче підписати не тільки Судакова, а й Ярмолюка

Георгій Судаков влітку 2025 року. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Сезон 2025/2026 у чемпіонаті Італії з футболу можуть розпочати одразу два гравці збірної України. Місцевий "Наполі" виявив інтерес до півзахисника "Брентфорда" Єгора Ярмолюка.

Деталі можливого трансферу повідомив ведучий Профутбол Digital Володимир Звєров.

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Клуб із Серії А надіслав до "Брентфорда" офіційний запит. Єгор Ярмолюк став одним із перспективних гравців англійської Прем'єр-ліги, і "Наполі", який завершив переговори щодо Георгія Судакова, звернув увагу на ще одного українця. Раніше італійці вже робили спроби підписати гравців з АПЛ — наприклад, Скотта Мактомінея та Біллі Гілмора.

Єгор Ярмолюк у матчі АПЛ. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Однак у "Брентфорді" повідомили, що не планують розлучатися з Ярмолюком влітку 2025 року. Ба більше, тренер команди Томас Франк розраховує на гравця як на майбутнього основного півзахисника.

Чому "Брентфорд" не хоче відпускати Ярмолюка

Англійський клуб розраховує, що наступного сезону українець стане гравцем стартового складу, і його трансферна вартість значно зросте. Тож навіть у разі продажу це буде набагато вигідніше, ніж зараз.

Водночас "Наполі" активно працює на трансферному ринку та близький до підписання двох зіркових гравців — Кевіна Де Брюйне та Джонатана Девіда, обидва переходять на правах вільних агентів.

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