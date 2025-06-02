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Главная Спорт Наполи летом хочет подписать сразу двух игроков сборной Украины

Наполи летом хочет подписать сразу двух игроков сборной Украины

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Дата публикации 2 июня 2025 16:37
Наполи хочет подписать не только Судакова, но и Ярмолюка
Георгий Судаков летом 2025 года. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Сезон 2025/2026 в чемпионате Италии по футболу могут начать сразу два игрока сборной Украины. Местный "Наполи" проявил интерес к полузащитнику "Брентфорда" Егору Ярмолюку.

Детали возможного трансфера сообщил ведущий Профутбол Digital Владимир Зверов.

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Клуб из Серии А направил в "Брентфорд" официальный запрос. Егор Ярмолюк стал одним из перспективных игроков английской Премьер-лиги, и "Наполи", завершивший переговоры по Георгию Судакову, обратил внимание на еще одного украинца. Ранее итальянцы уже предпринимали попытки подписать игроков из АПЛ — например, Скотта Мактоминея и Билли Гилмора. 

Егор Ярмолюк
Егор Ярмолюк в матче АПЛ. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Однако в "Брентфорде" сообщили, что не планируют расставаться с Ярмолюком летом 2025 года. Более того, тренер команды Томас Франк рассчитывает на игрока как на будущего основного полузащитника.

Почему "Брентфорд" не хочет отпускать Ярмолюка

Английский клуб рассчитывает, что в следующем сезоне украинец станет игроком стартового состава, и его трансферная стоимость значительно возрастет. Поэтому даже в случае продажи это будет гораздо более выгодно, чем сейчас.

В то же время "Наполи" активно работает на трансферном рынке и близок к подписанию двух звёздных игроков — Кевина Де Брюйне и Джонатана Дэвида, оба переходят на правах свободных агентов. 

Напомним, украинская чемпионка Ольга Харлан заинтересовала обращением к СБУ. 

У Симоне Индзаги появилась возможность уйти из "Интера" и заработать в другом клубе огромные деньги. 

В гонке за "Золотой мяч-2025" произошло изменение, которое повлияет на церемонию награждения. 

У голкипера сборной Украины Андрея Лунина появилось интересное предложение от клуба из другого чемпионата. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Наполи Георгий Судаков Егор Ярмолюк
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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