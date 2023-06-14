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"Наполі" знайшов несподівану заміну головному тренеру Спаллетті

14 червня 2023 11:05
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"Наполі" знайшов несподівану заміну головному тренеру Спаллетті
Лучано Спаллетті святкує чемпіонський титул. Фото: REUTERS/Ciro Fusco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Наполі" шукає заміну Лучано Спаллетті. Головний тренер команди посварився із президентом клубу невдовзі після перемоги у чемпіонаті Італії.

Спаллетті пішов із "Наполі" і найближчий рік збирається відпочити від футболу, нагадує Tutto Mercato.

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Основним кандидатом на посаду нового наставника "Наполі" став головний тренер "ПСЖ" Крістоф Галтьє. Керівництво французького клубу хотіло достроково розірвати контракт із фахівцем, але не поспішає це робити до можливого відходу з команди Кіліана Мбаппе.

Крістоф Галтьє
Крістоф Галтьє на тренуванні "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Проблеми Галтьє

Наставник "ПСЖ" прийшов у клуб рік тому як переможець чемпіонату Франції зі скромним "Ліллем". Але йому не вдалося адаптуватись до роботи у провідному клубі країни. Галтьє не зумів знайти підхід до зірок світового футболу, з якими йому довелося працювати.

Під керівництвом Крістофа Галтьє "ПСЖ" виграв чемпіонат та Суперкубок Франції. При цьому команда вилетіла на стадії 1/8 із Ліги чемпіонів та національного Кубка.

"Наполі" готовий почекати, доки "ПСЖ" звільнить Галтьє від контрактних зобов'язань. Альтернативними варіантами є Руді Гарсія та Луїс Енріке. Проте переговори з іспанським фахівцем "поставлені на паузу".

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

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