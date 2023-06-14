"Наполі" знайшов несподівану заміну головному тренеру Спаллетті
Керівництво "Наполі" шукає заміну Лучано Спаллетті. Головний тренер команди посварився із президентом клубу невдовзі після перемоги у чемпіонаті Італії.
Спаллетті пішов із "Наполі" і найближчий рік збирається відпочити від футболу, нагадує Tutto Mercato.
Основним кандидатом на посаду нового наставника "Наполі" став головний тренер "ПСЖ" Крістоф Галтьє. Керівництво французького клубу хотіло достроково розірвати контракт із фахівцем, але не поспішає це робити до можливого відходу з команди Кіліана Мбаппе.
Проблеми Галтьє
Наставник "ПСЖ" прийшов у клуб рік тому як переможець чемпіонату Франції зі скромним "Ліллем". Але йому не вдалося адаптуватись до роботи у провідному клубі країни. Галтьє не зумів знайти підхід до зірок світового футболу, з якими йому довелося працювати.
Під керівництвом Крістофа Галтьє "ПСЖ" виграв чемпіонат та Суперкубок Франції. При цьому команда вилетіла на стадії 1/8 із Ліги чемпіонів та національного Кубка.
"Наполі" готовий почекати, доки "ПСЖ" звільнить Галтьє від контрактних зобов'язань. Альтернативними варіантами є Руді Гарсія та Луїс Енріке. Проте переговори з іспанським фахівцем "поставлені на паузу".
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