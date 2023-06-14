"Наполи" нашел неожиданную замену главному тренеру Спаллетти

Лучано Спаллетти празднует чемпионский титул. Фото: REUTERS/Ciro Fusco

Руководство "Наполи" ищет замену Лучано Спаллетти. Главный тренер команды поссорился с президентом клуба вскоре после победы в чемпионате Италии.

Спаллетти ушел из "Наполи" и ближайший год собирается отдохнуть от футбола, напоминает Tutto Mercato.

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Основным кандидатом на пост нового наставника "Наполи" стал главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье. Руководство французского клуба хотело досрочно расторгнуть контракт со специалистом, но не спешит это делать до возможного ухода из команды Килиана Мбаппе.

Кристоф Галтье на тренировке "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Проблемы Галтье

Наставник "ПСЖ" пришел в клуб год назад в качестве победителя чемпионата Франции со скромным "Лиллем". Но ему не удалось адаптироваться к работе в ведущем клубе страны. Галтье не сумел найти подход к звездам мирового футбола, с которыми ему пришлось работать.

Под руководством Кристофа Галтье "ПСЖ" выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. При этом команда вылетела на стадии 1/8 из Лиги чемпионов и национального Кубка.

"Наполи" готов подождать, пока "ПСЖ" освободит Галтье от контрактных обязательств. Альтернативными вариантами являются Руди Гарсия и Луис Энрике. Однако переговоры с испанским специалистом "поставлены на паузу".

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