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Наполі звільнить головного тренера та найме колишнього наставника Маліновського

13 листопада 2023 10:55
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Агабекян Карен
редактор
Наполі звільнить головного тренера та найме колишнього наставника Маліновського
Руді Гарсія. Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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Агабекян Карен
редактор

Після поразки від "Емполі" (0:1) у "Наполі" вирішили відмовитися від послуг головного тренера Руді Гарсії. Причетним до його відставки став українець Віктор Коваленко, який забив переможний гол у ворота чинного чемпіона Італії.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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"Наполі" з Гарсією не підтримує планку минулого сезону в Серії А. На цю мить команда після 12 турів посідає четверте місце в турнірній таблиці і відстає від "Інтера", що йде першим, на 10 очок.

У Лізі чемпіонів "Наполі" у групі С посідає друге місце і для виходу в плей-оф їх влаштує поразка у наступному матчі від "Реалу" та нічия в останньому турі з "Брагою".

Заміна вже відома

За інформацією джерела, Гарсію замінить хорватський фахівець Ігор Тудор.

13 листопада у 45-річного Тудора відбудеться зустріч президента "Наполі" Ауреліо де Лаурентісом. Вони планують обговорити контракт, зарплату та інші нюанси угоди.

Тудор раніше вже працював у "Карабюкспорі", "Галатасараї", "Хайдуку", ПАОКу, "Удінезе", "Ювентусі" (помічник), "Вероні", і "Марселі", з якого пішов влітку.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" вже в січні за однієї умови.

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