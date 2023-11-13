Наполи уволит главного тренера и наймет бывшего наставника Малиновского

Руди Гарсия. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

После поражения от "Емполи" (0:1) в "Наполи" приняли решение отказаться от услуг главного тренера Руди Гарсии. Причастным к его отставке стал украинец Виктор Коваленко, забивший победный гол в ворота действующего чемпиона Италии.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Провал Руди Гарсии

"Наполи" с Гарсией не поддерживает планку прошлого сезона в Серии А. На текущий момент команда после 12 туров занимает четвертое место в турнирной таблице и отстает от идущего первым "Интера" на 10 очков.

В Лиге чемпионов "Наполи" в группе С занимает второе место и для выхода в плей-офф их устроит поражение в следующем матче от "Реала" и ничья в последнем туре с "Брагой".

Сменщик уже известен

По информации источника, Гарсию заменит хорватский специалист Игор Тудор.

13 ноября у 45-летнего Тудора состоится встреча президента "Наполи" Аурелио де Лаурентисом. Они планируют обсудить контракт, зарплату и другие нюансы сделки.

Тудор ранее уже работал в "Карабюкспоре", "Галатасарае", "Хайдуке", ПАОКе, "Удинезе", "Ювентус" (ассистент), "Вероне", и "Марселе", из которого ушел летом.

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии.

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