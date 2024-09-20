Natus Vincere зустрінеться з Team Spirit на ESL Pro League Season 20

NAVI грають в Counter-Strike 2 з російською командою Team Spirit — де дивитись
Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere з дисципліни Counter-Strike 2 зіграє з російською командою Team Spirit. Це відбудеться в рамках престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходить на Мальті.
Подивитися можна на YouTube-каналі CS2 Maincast або на платформі Twitch.
NAVI зіграє з Team Spirit
Поєдинок відбудеться у форматі Best of 3, тобто до двох перемог.
До півфіналу вже пройшли дві команди:
- турецька Eternal Fire;
- бразильці з MIBR.
Якщо NAVI переможуть, вони зустрінуться в 1/2 фіналу з переможцем пари G2 — Liquid, матч якої відбудеться о 20:30.
Призовий фонд турніру становить 750 000 доларів, а переможець отримає 170 000 доларів.
Склад Natus Vincere:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
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