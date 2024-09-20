Natus Vincere зустрінеться з Team Spirit на ESL Pro League Season 20

Українська команда NAVI. Фото: NAVI/Х

Склад української кіберспортивної організації Natus Vincere з дисципліни Counter-Strike 2 зіграє з російською командою Team Spirit. Це відбудеться в рамках престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходить на Мальті.

Подивитися можна на YouTube-каналі CS2 Maincast або на платформі Twitch.

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Поєдинок відбудеться у форматі Best of 3, тобто до двох перемог.

До півфіналу вже пройшли дві команди:

турецька Eternal Fire;

бразильці з MIBR.

Якщо NAVI переможуть, вони зустрінуться в 1/2 фіналу з переможцем пари G2 — Liquid, матч якої відбудеться о 20:30.

Призовий фонд турніру становить 750 000 доларів, а переможець отримає 170 000 доларів.

Сітка плейоф ESL Pro League Season 20. Фото: HLTV

Склад Natus Vincere:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

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