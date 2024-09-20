Natus Vincere встретится с Team Spirit на ESL Pro League Season 20

NAVI играют в Counter-Strike 2 с российской командой Team Spirit — где смотреть
Состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere по дисциплине Counter-Strike 2 сыграет с российской командой Team Spirit. Это состоится в рамках престижного турнира ESL Pro League Season 20, проходящего на Мальте.
Посмотреть можно на YouTube-канале CS2 Maincast или на платформе Twitch.
NAVI сыграет с Team Spirit
Поединок состоится в формате Best of 3, то есть до двух побед.
В полуфинал уже прошли две команды:
- турецкая Eternal Fire;
- бразильцы из MIBR.
Если NAVI победят, они встретятся в 1/2 финала с победителем пары G2-Liquid, матч которой состоится в 20:30.
Призовой фонд турнира составляет 750 000 долларов, а победитель получит 170 000 долларов.
Состав Natus Vincere:
- Валерий "b1t" Ваховский (Украина);
- Юстинас "jL" Лекавичус (Литва);
- Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);
- Михай "iM" Иван (Румыния);
- Игорь "w0nderful" Жданов (Украина);
- Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).
Напомним, Шовковский раскритиковал одного из новичков "Динамо" — о ком идет речь.
Довбик успокоил болельщиков "Ромы" лишь тремя фразами - что сказал форвард.
Мудрик сможет перезапустить карьеру в другой лиге – готовится трансфер.
Буряк объяснил, что поможет "Динамо" победить "Лацио" в Лиге Европы.
Магучих хотела уйти из спорта ради музыкальной карьеры – сестра чемпионки впервые раскрыла правду.
Читайте Новини.LIVE!