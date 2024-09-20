Natus Vincere встретится с Team Spirit на ESL Pro League Season 20

Украинская команда NAVI. Фото: NAVI/Х

Состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere по дисциплине Counter-Strike 2 сыграет с российской командой Team Spirit. Это состоится в рамках престижного турнира ESL Pro League Season 20, проходящего на Мальте.

Посмотреть можно на YouTube-канале CS2 Maincast или на платформе Twitch.

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Поединок состоится в формате Best of 3, то есть до двух побед.

В полуфинал уже прошли две команды:

турецкая Eternal Fire;

бразильцы из MIBR.

Если NAVI победят, они встретятся в 1/2 финала с победителем пары G2-Liquid, матч которой состоится в 20:30.

Призовой фонд турнира составляет 750 000 долларов, а победитель получит 170 000 долларов.

Сетка плейоф ESL Pro League Season 20. Фото: HLTV

Состав Natus Vincere:

Валерий "b1t" Ваховский (Украина);

Юстинас "jL" Лекавичус (Литва);

Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия);

Михай "iM" Иван (Румыния);

Игорь "w0nderful" Жданов (Украина);

Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).

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