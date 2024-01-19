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Назарина розповів, як Пушич посилив Шахтар

19 січня 2024 11:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Назарина розповів, як Пушич посилив Шахтар
"Гірники" на зборі у Туреччині. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Єгор Назарина розповів, що змінилося у тренуваннях "гірників" і як це впливає на гру команди. Донецький клуб проводить збір у Туреччині.

"Шахтар" продовжує готуватися до другої частини сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Гірники" були змушені змінити тренера у першій половині сезону 2023/2024. Замість Патріка ван Леувена команду очолив Маріно Пушич, за якого "Шахтар" практично не втрачає очки.

Маріно Пушич
Маріно Пушич керує тренуванням. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Принципи роботи Пушича

Хавбек "гірників" Єгор Назарина оцінив зміни у підготовці команди на зборах у Белеку та розповів, на що наголошує новий наставник "Шахтаря". За словами футболіста, тепер майже всі тренування проходять із м'ячем. Команда сприймає ці зміни із позитивом.

"Подобається, що всі тренувальні вправи спрямовані на те, як ми хочемо грати у футбол. Це дуже цікаво. Ми завжди працюємо з м'ячем. Інтенсивні тренування, але все з м'ячем — це насамперед дуже цікаво футболістам, хоч і нелегко", — розповів Єгор Назарина.

Хавбек упевнений, що команда розпочне другу половину сезону в оптимальній формі. Після 15 матчів "Шахтар" перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці. "Гірники" відстають від лідера на три очки.

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спорт
футбол
ФК Шахтар
тренер
Маріно Пушич

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