Назарина рассказал, как Пушич усилил Шахтер

"Горняки" на сборе в Турции. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Егор Назарина рассказал, что изменилось в тренировках "горняков" и как это влияет на игру команды. Донецкий клуб проводит сбор в Турции.

"Шахтер" продолжает готовиться ко второй части сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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Марино Пушич руководит тренировкой. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Принципы работы Пушича

Хавбек "горняков" Егор Назарина оценил изменения в подготовке команды на сборах в Белеке и рассказал, на что делает упор новый наставник "Шахтера". Согласно словам футболиста, теперь почти все тренировки проходят с мячом. Команда воспринимает эти изменения с позитивом.

"Нравится, что все тренировочные упражнения направлены на то, как мы хотим играть в футбол. Это очень любопытно. Мы всегда работаем с мячом. Интенсивные тренировки, но все с мячом — это, в первую очередь, очень интересно футболистам, хоть и нелегко", — рассказал Егор Назарина.

Хавбек уверен, что команда начнет вторую половину сезона в оптимальной форме. После 15 матчей "Шахтер" находится на четвертом месте в турнирной таблице. "Горняки" отстают от лидера на три очка.

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