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Назарина рассказал, как Пушич усилил Шахтер

19 января 2024 11:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Назарина рассказал, как Пушич усилил Шахтер
"Горняки" на сборе в Турции. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Егор Назарина рассказал, что изменилось в тренировках "горняков" и как это влияет на игру команды. Донецкий клуб проводит сбор в Турции. 

"Шахтер" продолжает готовиться ко второй части сезона, сообщает официальный сайт клуба. 

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"Горняки" были вынуждены сменить тренера в первой половине сезона 2023/2024. Вместо Патрика ван Леувена команду возглавил Марино Пушич, при котором "Шахтер" практически не теряет очки. 

Марино Пушич
Марино Пушич руководит тренировкой. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Принципы работы Пушича 

Хавбек "горняков" Егор Назарина оценил изменения в подготовке команды на сборах в Белеке и рассказал, на что делает упор новый наставник "Шахтера". Согласно словам футболиста, теперь почти все тренировки проходят с мячом. Команда воспринимает эти изменения с позитивом. 

"Нравится, что все тренировочные упражнения направлены на то, как мы хотим играть в футбол. Это очень любопытно. Мы всегда работаем с мячом. Интенсивные тренировки, но все с мячом — это, в первую очередь, очень интересно футболистам, хоть и нелегко", — рассказал Егор Назарина. 

Хавбек уверен, что команда начнет вторую половину сезона в оптимальной форме. После 15 матчей "Шахтер" находится на четвертом месте в турнирной таблице. "Горняки" отстают от лидера на три очка. 

Напомним, Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в зарубежный клуб. 

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спорт
футбол
ФК Шахтер
тренер
Марино Пушич

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