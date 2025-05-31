Реал знову лідер — оновлено рейтинг найдорожчих футбольних клубів

Гравці "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

Десятиліттями не змінюються лідери в ТОП-2 рейтингу найдорожчих клубів у світі. При цьому, за спортивними результатами в останні 15 років їх не можна порівнювати.

Оновлений рейтинг найдорожчих клубів опублікував Forbes.

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Гравці мадридського "Реалу". Фото: Reuters

Десять найдорожчих клубів у світі

"Реал Мадрид" вчергове став лідером рейтингу найдорожчих футбольних клубів з вартістю 6,75 млрд доларів, що на 2% більше, ніж у 2024 році.

"Реал" отримав такий статус четвертий рік поспіль і дев’ятий раз за 12 років. У сезоні 2023/24 "Реал" став першим футбольним клубом із доходом 1,13 млрд доларів, другим у світі після "Даллас Ковбойс" (1,2 млрд у 2023 році).

"Манчестер Юнайтед" вартує 6,6 млрд доларів, а "Барселона", яка наразі має величезні борги, вартує 5,65 млрд доларів.

Доходи "Реала" зросли завдяки перемозі в Лізі чемпіонів (154 млн доларів призових) і реновації стадіону "Сантьяго Бернабеу" за 1,9 млрд доларів, що збільшить виручку від матчів.

"Манчестер Юнайтед" досі йде другим завдяки сильному бренду і фанатській базі.

Топ-10 найдорожчих клубів:

"Реал" Мадрид: 6,75 млрд доларів, дохід 1,129 млрд доларів; "Манчестер Юнайтед": 6,6 млрд доларів, дохід 834 млн доларів; "Барселона": 5,65 млрд доларів, дохід 821 млн доларів; "Ліверпуль": 5,4 млрд доларів, дохід 773 млн доларів; "Манчестер Сіті": 5,3 млрд доларів, дохід 901 млн доларів; "Баварія": 5,1 млрд доларів, дохід 827 млн доларів; "ПСЖ": 4,6 млрд доларів, дохід 870 млн доларів; "Арсенал": 3,4 млрд доларів, дохід 771 млн доларів; "Тоттенгем": 3,3 млрд доларів, дохід 666 млн доларів; "Челсі": 3,25 млрд доларів, дохід 591 млн доларів.

Загальна вартість ТОП-10 клубів складає 49,35 млрд доларів.

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