Реал снова лидер — обновлен рейтинг самых дорогих футбольных клубов

Игроки "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

Десятилетиями не меняются лидеры в ТОП-2 рейтинга самых дорогих клубов в мире. При этом, по спортивным результатам в последние 15 лет их нельзя сравнивать.

Обновленный рейтинг самых дорогих клубов опубликовал Forbes.

Реклама

Читайте также:

Игроки мадридского "Реала". Фото: Reuters

Десять самых дорогих клубов в мире

"Реал Мадрид" в очередной раз стал лидером рейтинга самых дорогих футбольных клубов со стоимостью 6,75 млрд долларов, что на 2% больше, чем в 2024 году.

"Реал" получил такой статус четвертый год подряд и девятый раз за 12 лет. В сезоне 2023/24 "Реал" стал первым футбольным клубом с доходом 1,13 млрд долларов, вторым в мире после "Даллас Ковбойс" (1,2 млрд в 2023 году).

"Манчестер Юнайтед" стоит 6,6 млрд долларов, а "Барселона", которая сейчас имеет огромные долги, стоит 5,65 млрд долларов.

Доходы "Реала" выросли благодаря победе в Лиге чемпионов (154 млн долларов призовых) и реновации стадиона "Сантьяго Бернабеу" за 1,9 млрд долларов, что увеличит выручку от матчей.

"Манчестер Юнайтед" до сих пор идет вторым благодаря сильному бренду и фанатской базе.

Топ-10 самых дорогих клубов:

"Реал" Мадрид: 6,75 млрд долларов, доход 1,129 млрд долларов; "Манчестер Юнайтед": 6,6 млрд долларов, доход 834 млн долларов; "Барселона": 5,65 млрд долларов, доход 821 млн долларов; "Ливерпуль": 5,4 млрд долларов, доход 773 млн долларов; "Манчестер Сити": 5,3 млрд долларов, доход 901 млн долларов; "Бавария": 5,1 млрд долларов, доход 827 млн долларов; "ПСЖ": 4,6 млрд долларов, доход 870 млн долларов; "Арсенал": 3,4 млрд долларов, доход 771 млн долларов; "Тоттенхэм": 3,3 млрд долларов, доход 666 млн долларов; "Челси": 3,25 млрд долларов, доход 591 млн долларов.

Общая стоимость ТОП-10 клубов составляет 49,35 млрд долларов.

Напомним, 31 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют "Интер" и "Барселона". Трансляция матча будет доступна на портале Новини.LIVE.

Криштиану Роналду не захотел 400 млн долларов заплатить в "Аль-Насри".

Украинская дзюдоистка, выступающая на молодежном уровне, по красоте составила конкуренцию Дарье Белодед.

Жена Роналду показала, как они отдыхают с мужем.