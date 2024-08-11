Борчиня Ірина Геращенко завоювала "срібло" на Олімпіаді-2024, а могла б взяти й "золото", якби перемогла японку

Ірина Коляденко у боротьбі з японкою. Фото: НОК України

Борчиня Ірина Коляденко не змогла завоювати золоту медаль на Олімпіаді-2024 у Франції поступившись японській суперниці. Українська спортсменка не встигла відновитись від важких попередніх боїв та не витримала психологічно.

Про це Ірина Коляденко заявила 10 серпня, у суботу в інтерв'ю порталу Tribuna.

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В чому причина програшу Ірини Коляденко

Спортсменка вважає, що однією з причин її програшу стало затягування процесу самої сутички. А ще була велика перерва в самій сутичці, що збило Ірину з темпу бою.

Без психологічного аспекту теж не обійшлось, тому борчиня зауважує, що не змогла психологічно витримати цей бій.

"Я дійсно, не дотерпіла. Навіть як я б не хотіла, просто не вийшло увімкнути в собі це терпіння", — сказала Коляденко.

Для українки це друга поспіль олімпійська нагорода після "бронзи" Токіо. Тепер Ірина Коляденко здобула ще і "срібло" Олімпійських ігор у Парижі у боротьбі у ваговій категорії до 62 кг.

Це найкращий результат України на Олімпійських іграх у жіночій вільній боротьбі з 2004 року.