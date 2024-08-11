Борец Ирина Геращенко завоевала "серебро" на Олимпиаде-2024, а могла бы взять и "золото", если бы победила японку

Не выдержала схватку психологически — Ирина Коляденко объяснила, почему не взяла "золото"
Борец Ирина Коляденко не смогла завоевать золотую медаль на Олимпиаде-2024 во Франции уступив японской сопернице. Украинская спортсменка не успела восстановиться от тяжелых предыдущих боев и психологически не выдержала.
Об этом Ирина Коляденко заявила 10 августа, в субботу в интервью порталу Tribuna.
В чем причина проигрыша Ирины Коляденко
Спортсменка считает, что одной из причин ее проигрыша стало затягивание процесса самого боя. А еще был большой перерыв в самой схватке, сбившей Ирину с темпа боя.
Без психологического аспекта тоже не обошлось, поэтому Ирина отмечает, что не смогла психологически выдержать этот бой.
"Я действительно, не дотерпела. Даже как я бы не хотела, просто не получилось включить в себе это терпение", — сказала Коляденко.
Для украинки это вторая олимпийская награда после "бронзы" Токио. Теперь Ирина Коляденко завоевала еще и "серебро" Олимпийских игр в Париже в борьбе в весовой категории до 62 кг.
Это самый лучший результат Украины на Олимпийских играх в женской свободной борьбе с 2004 года.
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