Борец Ирина Геращенко завоевала "серебро" на Олимпиаде-2024, а могла бы взять и "золото", если бы победила японку

Ирина Коляденко в борьбе с японкой. Фото: НОК Украины

Борец Ирина Коляденко не смогла завоевать золотую медаль на Олимпиаде-2024 во Франции уступив японской сопернице. Украинская спортсменка не успела восстановиться от тяжелых предыдущих боев и психологически не выдержала.

Об этом Ирина Коляденко заявила 10 августа, в субботу в интервью порталу Tribuna.

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В чем причина проигрыша Ирины Коляденко

Спортсменка считает, что одной из причин ее проигрыша стало затягивание процесса самого боя. А еще был большой перерыв в самой схватке, сбившей Ирину с темпа боя.

Без психологического аспекта тоже не обошлось, поэтому Ирина отмечает, что не смогла психологически выдержать этот бой.

"Я действительно, не дотерпела. Даже как я бы не хотела, просто не получилось включить в себе это терпение", — сказала Коляденко.

Для украинки это вторая олимпийская награда после "бронзы" Токио. Теперь Ирина Коляденко завоевала еще и "серебро" Олимпийских игр в Париже в борьбе в весовой категории до 62 кг.

Это самый лучший результат Украины на Олимпийских играх в женской свободной борьбе с 2004 года.