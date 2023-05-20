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Неймар може перейти в "Ман Сіті" завдяки ексгравцю "Шахтаря"

20 травня 2023 14:43
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Неймар може перейти в "Ман Сіті" завдяки ексгравцю "Шахтаря"
Форвард "ПСЖ" та збірної Бразилії Неймар Жуніор. Фото: Instagram/neymarjr
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Один із лідерів "ПСЖ" Неймар Жуніор може змінити клубну прописку вже найближчим часом. Так, колишній півзахисник донецького "Шахтаря" бразилець Елано Блумер, який свого часу захищав кьольори "Манчестер Сіті", заявив, що готовий допомогти своєму співвітчизнику опинитися в команді "містян". 

Слова Елано публікує Sport Witness. 

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Елано Блумер зізнався, що хотів би, аби Неймар став гравцем "Манчестер Сіті". На думку ексфутболіста, нападнику збірної Бразилії було б корисно попрацювати під керівництвом Пепа Гвардіоли. Окрім цьго, Елано висловив готовність допомогти у реалізації цього траснферу.  

Элано
Елано щось пояснює гравцям "Феррофіарії". Фото: Instagram/elanoblumer

"Якби у мене була така можливість, я хотів би, щоб Неймар перейшов до "Манчестер Сіті". Для нього було б добре попрацювати із Гвардіолою. Я б дав пораду, хотів би, щоб він пішов у "Сіті". Я можу спробувати організувати цей трансфер через нашу дружбу, але це не так просто", — сказав Елано.

Колишній гравець "Шахтаря" з теплом згадує період, коли він виступав у складі "Манчестер Сіті".   

"Перебування в "Манчестер Сіті"? Це був дуже важливий період у моєму житті. Через зміну керівництва я пішов і отримав гарну пропозицію від "Галатасарая". Це був рік чемпіонату світу, я хотів зіграти на турнірі, але зізнаюся, що мав залишитися. Я міг би створити дуже гарну історію в "Сіті", але час, коли я був там, був справді крутим", — заявив Елано.

Наразі 41-річний Елано Блумер працює тренером — він очолює бразилський клуб "Ферровіарія". 

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