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Неймар может перейти в "Ман Сити" благодаря экс-игроку "Шахтера"

20 мая 2023 14:43
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Неймар может перейти в "Ман Сити" благодаря экс-игроку "Шахтера"
Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар Жуниор. Фото: Instagram/neymarjr
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Один из лидеров "ПСЖ" Неймар Жуниор может сменить клубную прописку уже в ближайшее время. Так, бывший полузащитник донецкого "Шахтера" бразилец Элано Блумер, в свое время защищавший цвета "Манчестер Сити", заявил, что готов помочь своему соотечественнику оказаться в команде "горожан".

Слова Элано публикует Sport Witness.

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Элано Блумер признался, что хотел бы, чтобы Неймар стал игроком "Манчестер Сити". По мнению экс-футболиста, нападающему сборной Бразилии было бы полезно поработать под руководством Пепа Гвардиолы. Кроме того, Элано выразил готовность помочь в реализации этого траснфера.

Элано
Элано что-то объясняет игрокам "Феррофиарии". Фото: Instagram/elanoblumer

"Если бы у меня была такая возможность, я хотел бы, чтобы Неймар перешел в "Манчестер Сити". Для него было бы хорошо поработать с Гвардиолой. Я бы дал совет, хотел бы, чтобы он пошел в "Сити". Я могу попробовать организовать этот трансфер из-за нашей дружбы, но это не так просто", — сказал Элано.

Бывший игрок "Шахтера" с теплом вспоминает период, когда он выступал в составе "Манчестер Сити".

"Это был очень важный период в моей жизни. Из-за смены руководства я ушел и получил хорошее предложение от "Галатасарая". Это был год чемпионата мира, я хотел сыграть на турнире, но признаюсь, что должен был остаться. Я мог бы создать очень хорошую историю в "Сити", но время, когда я был там, было действительно крутым", — заявил Элано.

На данный момент 41-летний Элано Блумер работает тренером — он возглавляет бразилский клуб "Ферровиария".

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