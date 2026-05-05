Головна Спорт Неймар може завершити кар'єру через конфлікт із сином Робіньо

Неймар може завершити кар'єру через конфлікт із сином Робіньо

Дата публікації: 5 травня 2026 12:38
Неймару загрожує завершення кар'єри через конфлікт із сином Робіньо
Неймар під час матчу за "Сантос". Фото: Reuters/Rodrigo Valle

У Бразилії повідомляється про конфлікт на тренуванні "Сантоса" за участю Неймара та сина Робіньо. Представники молодого гравця надіслали в клуб повідомлення з вимогою вжити заходів. У зверненні згадуються звинувачення в образах та фізичному контакті.

Постраждалий гравець вимагає провести зустріч для обговорення наслідків інциденту, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Globo Esporte.

На тренуваннях бразильського "Сантоса" сталися інциденти, які стали причиною звернення представників Робіньо Джуніора до керівництва клубу. Молодий гравець стверджує, що лідер команди знущався з нього ментально, а також дав кілька почещин. Підтвердження з боку самого Неймара або його оточення наразі немає.

Робиньо Джуниор
Робіньо Джуніор на тренуванні. Фото: instagram.com/robinhojr/

Що відомо про реакцію "Сантоса"

Бразильський клуб почав внутрішню перевірку обставин події. "Сантос" має намір зібрати інформацію та встановити факти. За підсумками розслідування можуть бути ухвалені рішення, однак на поточний момент жодних санкцій не оголошено.

Робіньо Джуніор стверджує, що Неймар не тільки завдав йому кілька ударів, а й зробив підніжку. Якщо інформація підтвердиться, "Сантос" готовий розірвати контракт із 34-річною зіркою. Це фактично означатиме кінець кар'єри Неймара, який цього сезону забив 6 голів і зробив стільки ж результативних передач.

Бразильський ексфутболіст Робіньо, батько постраждалого гравця, кілька років тому був засуджений італійським судом у справі, пов'язаній із груповим зґвалтуванням. У 2024 році влада Бразилії ухвалила рішення про приведення цього вироку у виконання на території країни. Робіньо відбуває покарання у в'язниці.

Бразилія Неймар ФК Сантос
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
