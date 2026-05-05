Неймару грозит завершение карьеры из-за конфликта с сыном Робиньо

Неймар во время матча за "Сантос". Фото: Reuters/Rodrigo Valle

В Бразилии сообщается о конфликте на тренировке "Сантоса" с участием Неймара и сына Робиньо. Представители молодого игрока направили в клуб уведомление с требованием принять меры. В обращении упоминаются обвинения в оскорблениях и физическом контакте.

Пострадавший игрок требует провести встречу для обсуждения последствий инцидента, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Globo Esporte.

На тренировках бразильского "Сантоса" произошли инциденты, которые стали причиной обращения представителей Робиньо Джуниора к руководству клуба. Молодой игрок утверждает, что лидер команды издевался над ним ментально, а также дал несколько почещин. Подтверждения со стороны самого Неймара или его окружения на данный момент нет.

Робиньо Джуниор на тренировке. Фото: instagram.com/robinhojr/

Что известно о реакции "Сантоса"

Бразильский клуб начал внутреннюю проверку обстоятельств произошедшего. "Сантос" намерен собрать информацию и установить факты. По итогам расследования могут быть приняты решения, однако на текущий момент никаких санкций не объявлено.

Робиньо Джуниор утверждает, что Неймар не только нанес ему несколько ударов, но и сделал подножку. Если информация подтвердится, "Сантос" готов расторгнуть контракт с 34-летней звездой. Это фактически будет означать конец карьеры Неймара, который в этом сезоне забил 6 голов и сделал столько же результативных передач.

Читайте также:

Бразильский экс-футболист Робиньо, отец пострадавшего игрока, несколько лет назад был осужден итальянским судом по делу, связанному с групповым изнасилованием. В 2024 году власти Бразилии приняли решение о приведении этого приговора в исполнение на территории страны. Робиньо отбывает наказание в тюрьме.

Напомним, в Украине официально покажут в прямом эфире бой Александра Усика с Рико Верхувеном.

Ранее Новини.LIVE писали о конфликте Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале".