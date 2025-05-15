Неймар показав Ferrari за мільйон фунтів із гравіюванням свого прізвища

Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr

Бразильська зірка футболу Неймар останніми роками частіше лікується ніж грає в футбол. При цьому, він продовжує отримувати величезну зарплатню.

У періоди без футболу Неймар або грає в CS2, або робить собі коштовні подарунки, повідомив портал Новини.LIVE.

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Автомобіль Неймара. Фото: instagram.com/neymarjr

Топовий спорткар для Неймара

Неймар, який дограє сезон в складі "Сантосу" та відновлюється від травми, поповнив колекцію авто ексклюзивним Ferrari Purosangue.

Футболіст показав свій автомобіль у соцмережах. До того ж він повідомив, що довго очікував на доставку спорткара, який замовив у 2023 році. Цікаво, що покупці цього авто проходять суворий відбір.

Неймар заплатив за автомобіль понад 1 млн фунтів. Машина є дорогою та унікальною через те, що це перший кросовер від Ferrari. Це авто розвиває максимальну швидкість 312 км/год і розганяється від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди.

Також автомобіль є персоналізованим й на ньому гравіюють прізвище власника.

Автомобіль Неймара. Фото: instagram.com/neymarjr

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