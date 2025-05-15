Неймар показал Ferrari за миллион фунтов с гравировкой своей фамилии

Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr

Бразильская звезда футбола Неймар в последние годы чаще лечится чем играет в футбол. При этом, он продолжает получать огромную зарплату.

В периоды без футбола Неймар либо играет в CS2, либо делает себе ценные подарки, сообщил портал Новини.LIVE.

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Автомобиль Неймара. Фото: instagram.com/neymarjr

Топовый спорткар для Неймара

Неймар, который доигрывает сезон в составе "Сантоса" и восстанавливается от травмы, пополнил коллекцию авто эксклюзивным Ferrari Purosangue.

Футболист показал свой автомобиль в соцсетях. К тому же он сообщил, что долго ожидал доставку спорткара, который заказал в 2023 году. Интересно, что покупатели этого авто проходят строгий отбор.

Неймар заплатил за автомобиль более 1 млн фунтов. Машина является дорогой и уникальной из-за того, что это первый кроссовер от Ferrari. Это авто развивает максимальную скорость 312 км/ч и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Также автомобиль является персонализированным и на нем гравируют фамилию владельца.

Автомобиль Неймара. Фото: instagram.com/neymarjr

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