Штучний інтелект додав Роналду та Мессі до символічної збірної найкращих футболістів світу

У збірній опинилися відразу три італійські футболісти

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі ніколи не виступали за один і той самий клуб. Але ці футболісти завжди є сусідами у різних вибірках найкращих гравців в історії футболу.

Нейромережа ChatGPT включила обох португальця та аргентинця до символічної збірної "Кращих гравців в історії футболу", повідомляють Новини.LIVE.

Алгоритми роботи ChatGPT дозволили цій нейромережі вибрати найкращим воротарем світу італійця Джанлуїджі Буффона. Він досі виступає за рідну "Парму" та періодично демонструє гру високого класу.

В обороні команди за версією нейромережі ChatGPT виявилося ще два італійці. Франко Барезі та Паоло Мальдіні, які всю кар'єру відіграли за "Мілан", посіли місця в центрі оборони та на її лівому фланзі. Другим центрбеком став легендарний німецький футболіст та тренер Франц Бекенбауер. На позицію правого захисника поставили чемпіона світу-2002 бразильця Кафу.

Легендарна трійка нападу

Трійка півзахисників також виявилася зірковою. Її склали француз Зінедін Зідан, нідерландець Йохан Кройф та Дієго Марадона. Чому аргентинець став у цій символічній збірній півзахисником?

Лінія атака просто не змогла вмістити всіх гідних кандидатів. Нейромережа обрала "Короля футболу" бразильця Пеле, а також Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

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