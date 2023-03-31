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Нейромережа ChatGPT додала Роналду та Мессі до символічної збірної світу

31 березня 2023 10:11
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Штучний інтелект додав Роналду та Мессі до символічної збірної найкращих футболістів світу
У збірній опинилися відразу три італійські футболісти
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі ніколи не виступали за один і той самий клуб. Але ці футболісти завжди є сусідами у різних вибірках найкращих гравців в історії футболу.

Нейромережа ChatGPT включила обох португальця та аргентинця до символічної збірної "Кращих гравців в історії футболу", повідомляють Новини.LIVE.

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Алгоритми роботи ChatGPT дозволили цій нейромережі вибрати найкращим воротарем світу італійця Джанлуїджі Буффона. Він досі виступає за рідну "Парму" та періодично демонструє гру високого класу.

Дієго Марадона

В обороні команди за версією нейромережі ChatGPT виявилося ще два італійці. Франко Барезі та Паоло Мальдіні, які всю кар'єру відіграли за "Мілан", посіли місця в центрі оборони та на її лівому фланзі. Другим центрбеком став легендарний німецький футболіст та тренер Франц Бекенбауер. На позицію правого захисника поставили чемпіона світу-2002 бразильця Кафу.

Легендарна трійка нападу

Трійка півзахисників також виявилася зірковою. Її склали француз Зінедін Зідан, нідерландець Йохан Кройф та Дієго Марадона. Чому аргентинець став у цій символічній збірній півзахисником?

Збірна найкращих футболістів в історії за версією ChatGPT

Лінія атака просто не змогла вмістити всіх гідних кандидатів. Нейромережа обрала "Короля футболу" бразильця Пеле, а також Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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