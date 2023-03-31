Штучний інтелект додав Роналду та Мессі до символічної збірної найкращих футболістів світу

Нейромережа ChatGPT додала Роналду та Мессі до символічної збірної світу
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі ніколи не виступали за один і той самий клуб. Але ці футболісти завжди є сусідами у різних вибірках найкращих гравців в історії футболу.
Нейромережа ChatGPT включила обох португальця та аргентинця до символічної збірної "Кращих гравців в історії футболу", повідомляють Новини.LIVE.
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Алгоритми роботи ChatGPT дозволили цій нейромережі вибрати найкращим воротарем світу італійця Джанлуїджі Буффона. Він досі виступає за рідну "Парму" та періодично демонструє гру високого класу.
В обороні команди за версією нейромережі ChatGPT виявилося ще два італійці. Франко Барезі та Паоло Мальдіні, які всю кар'єру відіграли за "Мілан", посіли місця в центрі оборони та на її лівому фланзі. Другим центрбеком став легендарний німецький футболіст та тренер Франц Бекенбауер. На позицію правого захисника поставили чемпіона світу-2002 бразильця Кафу.
Легендарна трійка нападу
Трійка півзахисників також виявилася зірковою. Її склали француз Зінедін Зідан, нідерландець Йохан Кройф та Дієго Марадона. Чому аргентинець став у цій символічній збірній півзахисником?
Лінія атака просто не змогла вмістити всіх гідних кандидатів. Нейромережа обрала "Короля футболу" бразильця Пеле, а також Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.
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