Искусственный интеллект добавил Роналду и Месси в символическую сборную лучших футболистов мира

В сборной оказалось сразу три итальянских футболиста

Криштиану Роналду и Лионель Месси никогда не выступали за один и тот же клуб. Но эти футболисты всегда соседствуют в разных выборках лучших игроков в истории футбола.

Нейросеть ChatGPT включила обоих португальца и аргентинца в символическую сборную "Лучших игроков в истории футбола", сообщают Новини.LIVE.

Алгоритмы работы ChatGPT позволили этой нейросети выбрать лучшим вратарем мира итальянца Джанлуиджи Буффона. Он до сих пор выступает за родную "Парму" и периодически демонстрирует игру высокого класса.

В обороне команды по версии нейросети ChatGPT оказалось еще два итальянца. Франко Барези и Паоло Мальдини, которые всю карьеру отыграли за "Милан", заняли места в центре обороны и на ее левом фланге. Вторым центрбеком стал легендарный немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр. На позицию правого защитника поставили чемпиона мира-2002 бразильца Кафу.

Легендарная тройка нападения

Тройка полузащитников тоже оказалась звездной. Ее составили француз Зинедин Зидан, нидерландец Йохан Кройф и Диего Марадона. Почему аргентинец стал в этой символической сборной полузащитником?

Линия атака просто не смогла вместить всех достойных кандидатов. Нейросеть выбрала "Короля футбола" бразильца Пеле, а также Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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