Искусственный интеллект добавил Роналду и Месси в символическую сборную лучших футболистов мира

Нейросеть ChatGPT добавила Роналду и Месси в символическую сборную мира
Криштиану Роналду и Лионель Месси никогда не выступали за один и тот же клуб. Но эти футболисты всегда соседствуют в разных выборках лучших игроков в истории футбола.
Нейросеть ChatGPT включила обоих португальца и аргентинца в символическую сборную "Лучших игроков в истории футбола", сообщают Новини.LIVE.
-
Сегодня возможна активность авиации рф: Братчук о ситуации с безопасностью
-
Наместник Лавры объяснил, какой церковью является УПЦ МП — украинской или российской
-
Суд вынес приговор Гвинет Пэлтроу по громкому делу: что получила актриса
-
Годовщина освобождения Бучи: Зеленский напомнил о зверствах оккупантов
-
Наместник Лавры Павел рассказал, на чьей стороне в полномасштабной войне находится УПЦ МП
-
В российском генштабе сказали, планируют ли новую волну мобилизации
-
Прокуратура отправила в суд дело организатора нарколаборатории в Киеве: детали
-
Энергоатом запустит ЛЭП, что объединит украинскую и европейскую энергосистемы
-
Ночная атака по Харькову: в ОВА сообщили подробности и рассказали о пострадавших
-
Генпрокуратура назвала количество пострадавших от большой войны украинских детей
Алгоритмы работы ChatGPT позволили этой нейросети выбрать лучшим вратарем мира итальянца Джанлуиджи Буффона. Он до сих пор выступает за родную "Парму" и периодически демонстрирует игру высокого класса.
В обороне команды по версии нейросети ChatGPT оказалось еще два итальянца. Франко Барези и Паоло Мальдини, которые всю карьеру отыграли за "Милан", заняли места в центре обороны и на ее левом фланге. Вторым центрбеком стал легендарный немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр. На позицию правого защитника поставили чемпиона мира-2002 бразильца Кафу.
Легендарная тройка нападения
Тройка полузащитников тоже оказалась звездной. Ее составили француз Зинедин Зидан, нидерландец Йохан Кройф и Диего Марадона. Почему аргентинец стал в этой символической сборной полузащитником?
Линия атака просто не смогла вместить всех достойных кандидатов. Нейросеть выбрала "Короля футбола" бразильца Пеле, а также Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Напомним, стал известен следующий соперник украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика.
Киевское "Динамо" уволит главного тренера команды Мирчу Луческу. Уже известно, когда это произойдет.
Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина избрала необычный вариант продолжения карьеры.