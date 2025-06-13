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Головна Спорт Нещерет пояснив несподіваний провал України на Євро U21

Нещерет пояснив несподіваний провал України на Євро U21

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 12:52
Нещерет пояснив поразку України на старті Євро-2025
Руслан Нещерет у воротах. Фото: instagram.com/uafukraine/
Ключові моменти Як Україна зіграла з Данією

Воротар київського "Динамо" Руслан Нещерет поділився думками про поразку від молодіжної збірної Данії. Українська команда поступилася з рахунком 2:3 у першому турі Євро-2025 (U21), хоча по ходу зустрічі вела.

За словами Нещерета, у першому таймі українці контролювали гру і виглядали впевненіше за суперника, повідомляє "Суспільне Спорт".

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У другій половині збірна України припустилася кількох помилок в обороні, які обернулися пропущеними м'ячами. Також вплинув вихід свіжих гравців у данців, які посилили центр поля.

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Руслан Нещерет
Руслан Нещерет перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Як Україна зіграла з Данією

Попри поразку, молодіжка показала гідний рівень гри, особливо в плані самовіддачі та контролю м'яча. У другому таймі у збірної України був шанс збільшити перевагу, але вихід віч-на-віч завершився безрезультатно.

"У другому таймі пропустили необов'язкові голи, трохи не пощастило. Але тренер сказав, що задоволений самовіддачею, і це те, що він хоче від нас бачити. Ми рухаємося далі й з хорошим настроєм підходимо до наступної гри", — пояснив Нещерет.

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спорт футбол Руслан Нещерет молодіжна збірна України Євро-2025
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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