Нещерет объяснил поражение Украины на старте Евро-2025

Руслан Нещерет в воротах. Фото: instagram.com/uafukraine/

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет поделился мыслями о поражении от молодежной сборной Дании. Украинская команда уступила со счетом 2:3 в первом туре Евро-2025 (U21), хотя по ходу встречи вела.

По словам Нещерета, в первом тайме украинцы контролировали игру и выглядели увереннее соперника, сообщает "Суспільне Спорт".

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Во второй половине сборная Украині допустила несколько ошибок в обороне, которые обернулись пропущенными мячами. Также повлиял выход свежих игроков у датчан, которые усилили центр поля.

Руслан Нещерет перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Как Украина сыграла с Данией

Несмотря на поражение, молодежка показала достойный уровень игры, особенно в плане самоотдачи и контроля мяча. Во втором тайме у сборной Украины был шанс увеличить преимущество, но выход один на один завершился безрезультатно.

"Во втором тайме пропустили необязательные голы, немного не повезло. Но тренер сказал, что доволен самоотдачей, и это то, что он хочет от нас видеть. Мы движемся дальше и с хорошим настроением подходим к следующей игре", — объяснил Нещерет.

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