Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Нещерет объяснил неожиданный провал Украины на Евро U21

Нещерет объяснил неожиданный провал Украины на Евро U21

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 12:52
Нещерет объяснил поражение Украины на старте Евро-2025
Руслан Нещерет в воротах. Фото: instagram.com/uafukraine/
Ключові моменти Как Украина сыграла с Данией

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет поделился мыслями о поражении от молодежной сборной Дании. Украинская команда уступила со счетом 2:3 в первом туре Евро-2025 (U21), хотя по ходу встречи вела.

По словам Нещерета, в первом тайме украинцы контролировали игру и выглядели увереннее соперника, сообщает "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте также:

Во второй половине сборная Украині допустила несколько ошибок в обороне, которые обернулись пропущенными мячами. Также повлиял выход свежих игроков у датчан, которые усилили центр поля. 

Руслан Нещерет
Руслан Нещерет перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/ 

Как Украина сыграла с Данией

Несмотря на поражение, молодежка показала достойный уровень игры, особенно в плане самоотдачи и контроля мяча. Во втором тайме у сборной Украины был шанс увеличить преимущество, но выход один на один завершился безрезультатно.

"Во втором тайме пропустили необязательные голы, немного не повезло. Но тренер сказал, что доволен самоотдачей, и это то, что он хочет от нас видеть. Мы движемся дальше и с хорошим настроением подходим к следующей игре", — объяснил Нещерет. 

Напомним, донецкий "Шахтер" сделал неожиданный выбор в пользу новой страны для проведения еврокубковых матчей. 

Юлия Левченко примет участие в ближайшем этапе Бриллиантовой лиги вместе с Ярославой Магучих. 

Жозе Моуринью собирается выкупить в своем бывшем клубе перспективного молодого игрока. 

"Ливерпуль" не ограничится покупкой Флориана Вирца — английский клуб претендует на звезду "ПСЖ". 

спорт футбол Руслан Нещерет молодежная сборная Украины Евро-2025
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации