Відомий боксер хоче вийти на ринг у футболці київського Динамо — відомі причини

Олександр Шовковський та Владислав Сіренко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Один із відомих боксерів зізнався, що є вболівальником київського "Динамо". Він навіть готовий вийти на наступний бій у футболці столичного клубу.

Український боксер Владислав Сіренко відвідав матч "Динамо" на зборах у Туреччині і розповів про своє відношення до київського клубу, повідомляє пресслужба столичної команди.

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Як виявилося, він до 14 років займався футболом. І давно є вболівальником "Динамо".

Сіренко та "Динамо"

Владислав Сіренко розповів, що востаннє був на матчі "Динамо" ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Він додав, що має прапор, який йому підписали воїни, і з яким він виходить на бої. А також у нього є "правильний динамівський шарф".

Сіренко зазначив, що "з величезною радістю" готовий вийти на свій наступний бій у футболці "Динамо", "тому що це команда дитинства, близька до серця".

Минулий бій Владислав Сіренко провів на початку жовтня минулого року, коли здобув дострокову перемогу над американцем Брендоном Кармаком.

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