Известный боксер хочет выйти на ринг в футболке киевского Динамо — известны причины

Александр Шовковский и Владислав Сиренко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Один из известных боксеров признался, что является болельщиком киевского "Динамо". Он даже готов выйти на следующий бой в футболке столичного клуба.

Украинский боксер Владислав Сиренко посетил матч "Динамо" на сборах в Турции и рассказал о своем отношении к киевскому клубу, сообщает пресс-служба столичной команды.

Читайте также:

Как оказалось, он до 14 лет занимался футболом. И давно является болельщиком "Динамо".

Сиренко и "Динамо"

Владислав Сиренко рассказал, что последний раз был на матче "Динамо" еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Он добавил, что имеет флаг, который ему подписали воины, и с которым он выходит на бои. А также у него есть "правильный динамовский шарф".

Сиренко отметил, что "с огромной радостью" готов выйти на свой следующий бой в футболке "Динамо", "потому что это команда детства, близкая к сердцу".

Прошлый бой Владислав Сиренко провел в начале октября прошлого года, когда одержал досрочную победу над американцем Брэндоном Кармаком.

Напомним, один из лидеров мадридского "Реала" уже скоро может сменить клуб, на него есть несколько претендентов.

Глава УАФ Андрей Шевченко сказал, поддерживает ли контакт с бывшим партнером по команде Кахой Каладзе.

Украинец Денис Беринчик в конце этой недели будет драться за сохранение титула с американцем Кишоном Дэвисом.

В Казахстане произошел забавный инцидент с гимном России, который просто "проигнорировали".