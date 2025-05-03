Легенда UFC Нганну розповів про смертельну аварію за своєї участі

Френсіс Нганну під час тренування. Фото: instagram.com/francisngannou/

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну прокоментував трагічний інцидент, який стався з ним у Камеруні. Спортсмен став учасником ДТП, внаслідок якої загинула 17-річна дівчина.

Боєць запевнив, що сім'я жертви автоаварії прийняла його спробу спокутувати те, що сталося, повідомляє TMZ Sport.

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За словами Френсіса Нганну, з перших днів після аварії він підтримував сім'ю загиблої. Він особисто зустрівся з рідними дівчини, щоб розділити їхнє горе. Спортсмен запевнив, що продовжить надавати підтримку сім'ї протягом усього процесу.

"Я був поруч із ними, висловлюючи співчуття і роблячи все, щоб допомогти в цей важкий час. Мої думки залишаються з ними, і я готовий бути поруч на кожному кроці", — пояснив Нганну.

Френсіс Нганну в рингу. Фото: instagram.com/francisngannou/

Деталі трагедії

Аварія сталася в Камеруні, коли Нганну керував мотоциклом та збив дівчину. Постраждалу доправили до лікарні, де провели операцію, проте врятувати її лікарям не вдалося. Інцидент кваліфікують як ненавмисне вбивство.

Востаннє Френсіс Нганну виходив у октагон у жовтні минулого року, коли здобув перемогу над Феррейрою технічним нокаутом у першому раунді. Майбутнє бійця після інциденту поки залишається невідомим.

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