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Нганну впервые высказался о ДТП, в котором погибла девушка

3 мая 2025 14:31
Иван Крутогоров - Редактор
Легенда UFC Нганну рассказал о смертельной аварии со своим участием
Фрэнсис Нганну во время тренировки. Фото: instagram.com/francisngannou/
Иван Крутогоров - Редактор

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал трагический инцидент, который произошел с ним в Камеруне. Спортсмен стал участником ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка.

Спортсмен заверил, что семья жертвы автоаварии приняла его попытку искупить произошедшее, сообщает TMZ Sport

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По словам Фрэнсиса Нганну, с первых дней после аварии он поддерживал семью погибшей. Он лично встретился с родными девушки, чтобы разделить их горе. Спортсмен заверил, что продолжит оказывать поддержку семье на протяжении всего процесса.

"Я был рядом с ними, выражая соболезнования и делая все, чтобы помочь в это тяжелое время. Мои мысли остаются с ними, и я готов быть рядом на каждом шагу", — объяснил Нганну. 

Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну в ринге. Фото: instagram.com/francisngannou/

Детали трагедии 

Авария произошла в Камеруне, когда Нганну управлял мотоциклом и сбил девушку. Пострадавшую доставили в больницу, где провели операцию, однако спасти ее врачам не удалось. Инцидент квалифицируют как непреднамеренное убийство.

В последний раз Фрэнсис Нганну выходил в октагон в октябре прошлого года, когда одержал победу над Феррейрой техническим нокаутом в первом раунде. Будущее бойца после инцидента пока остается неизвестным.

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ДТП спорт бокс UFC Фрэнсис Нганну
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