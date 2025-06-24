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Головна Спорт Нікітін виграв престижний турнір зі стрибків у висоту

Нікітін виграв престижний турнір зі стрибків у висоту

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 21:48
Дмитро Нікітін виграв престижний турнір Golden Spike в Остраві
Дмитро Нікітін. Фото: Дмитро Путінцев / ФЛАУ
Ключові моменти Перемога Нікітіна в Остраві

В чеській Остраві пройшов турнір зі стрибків у висоту у чоловіків. Україну на ньому представив легкоатлет Дмитро Нікітін.

Українець підтвердив статус України, як стрибучої нації, та виграв турнір, повідомив паблік Base of Ukrainian sports.

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Дмитро Нікітін. Фото: Base of Ukrainian sports

Перемога Нікітіна в Остраві

Нікітін здобув перемогу у стрибках у висоту на престижному турнірі Golden Spike, що входить до золотого континентального туру з легкої атлетики.

Переможною стала висота 2,24 м, яку українець подолав з першої спроби. Він випередив чеського спортсмена Яна Штефелу, якому ця позначка підкорилася лише з третього стрибка.

Обидва претенденти на медалі стрибали на 2,28 метри, але не підкорили її й за кількістю вдалих спроб виграв Нікітін.

Українець розпочав сезон з перемоги на командному чемпіонаті України, після чого став другим на престижному турнірі в Польщі та був "бронзовим" призером на етапі Континентального туру в Естонії.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Юлія Левченко шокувала своїм пресом цього сезону.

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Чехія Легка атлетика стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики Дмитро Нікітін
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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