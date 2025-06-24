Дмитрий Никитин выиграл престижный турнир Golden Spike в Остраве

Никитин выиграл престижный турнир по прыжкам в высоту
В чешской Остраве прошел турнир по прыжкам в высоту у мужчин. Украину на нем представил легкоатлет Дмитрий Никитин.
Украинец подтвердил статус Украины, как прыгучей нации, и выиграл турнир, сообщил паблик Base of Ukrainian sports.
Победа Никитина в Остраве
Никитин одержал победу в прыжках в высоту на престижном турнире Golden Spike, который входит в золотой континентальный тур по легкой атлетике.
Победной стала высота 2,24 м, которую украинец преодолел с первой попытки. Он опередил чешского спортсмена Яна Штефелу, которому эта отметка покорилась лишь с третьего прыжка.
Оба претендента на медали прыгали на 2,28 метра, но не покорили их и по количеству удачных попыток выиграл Никитин.
Украинец начал сезон с победы на командном чемпионате Украины, после чего стал вторым на престижном турнире в Польше и был "бронзовым" призером на этапе Континентального тура в Эстонии.
Напомним, украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко шокировала своим прессом в этом сезоне.
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