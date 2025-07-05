Ніко Вільямс шокував Атлетік після відмови перейти до Барселони

Ніко Вільямс під час матчу. Фото: Reuters/Vincent West

Керівництво "Атлетіка" з Більбао може пошкодувати про те, що не відпустило Ніко Вільямса до "Барселони". Лідер команди з Країни Басків вимагає посилити склад для боротьби за трофеї.

"Атлетік" буде змушений витрачати величезні суми на нових гравців, повідомляє Football Transfers.

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Ініціатива Ніко Вільямса поставила "Атлетик" перед необхідністю масштабних фінансових витрат. Відомо, що 22-річний вінгер несподівано підписав 10-річний контракт до 2035 року, збільшивши свою суму відступних більш ніж у півтора раза, до 100 млн євро. І тепер гравець вимагає від клубу прояву лояльності.

Ніко Вільямс у збірній Іспанії. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Чого хоче Ніко Вільямс

Цей довгостроковий контракт став рекордним в історії клубу. Тим самим Ніко Вільямс показав, що хоче, щоб "Атлетик" побудував проєкт навколо нього. Саме тепер він починає наполягати на тому, щоб команда вклалася в дорогі підсилення, включно з підписанням досвідченого захисника Емеріка Ляпорта.

Емерік Ляпорт став чемпіоном Європи. Фото: instagram.com/laporte/

Трансфер гравця збірної Іспанії з "Аль-Насра" обговорюється, і раніше він уже дав зрозуміти, що не проти повернутися до Європт. При цьому Вільямс наполягає на цьому трансфері та натякає, що клуб раніше обіцяв посилити склад команди.

Для "Атлетіка" це буде знаком серйозних амбіцій: вони готові витрачати не тільки на контракт Вільямса, а й на посилення складу, щоб гарантувати йому успішний сезон у Лізі чемпіонів. Такий фінансовий ривок може змінити стратегію клубу та зробити клуб із Більбао командою топрівня.

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