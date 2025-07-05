Нико Уильямс шокировал Атлетик после отказа перейти в Барселону

Нико Уильямс во время матча. Фото: Reuters/Vincent West

Руководство "Атлетика" из Бильбао может пожалеть о том, что не отпустило Нико Уильямса в "Барселону". Лидер команды из Страны Басков требует усилить состав для борьбы за трофеи.

"Атлетику" придется тратить огромные суммы на новых игроков, сообщает Football Transfers.

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Инициатива Нико Уильямса поставила "Атлетик" перед необходимостью масштабных финансовых расходов. Известно, что 22-летний вингер неожиданно подписал 10-летний контракт до 2035 года, увеличив свою сумму отступных более чем в полтора раза, до 100 млн евро. И теперь игрок требует от клуба проявления лояльности.

Нико Уильямс в сборной Испании. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Чего хочет Нико Уильямс

Этот долгосрочный контракт стал рекордным в истории клуба. Тем самым Нико Уильямс показал, что хочет, чтобы "Атлетик" построил проект вокруг него. Именно теперь он начинает настаивать на том, чтобы команда вложилась в дорогие усиления, включая подписание опытного защитника Эмерика Ляпорта.

Эмерик Ляпорт стал чемпионом Европы. Фото: instagram.com/laporte/

Трансфер игрока сборной Испании из "Аль-Насра" обсуждается, и ранее он уже дал понять, что не против вернуться в Европу. При этом Уильямс настаивает на этом трансфере и намекает, что клуб ранее обещал усилить состав команды.

Для "Атлетика" это будет знаком серьезных амбиций: они готовы тратить не только на контракт Уильямса, но и на усиления состава, чтобы гарантировать ему успешный сезон в Лиге чемпионов. Такой финансовый рывок может изменить стратегию клуба и сделать клуб из Бильбао командой топ-уровня.

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