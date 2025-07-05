Нико Уильямс шокировал Атлетик после отказа перейти в Барселону

Нико Уильямс требует от Атлетика огромных расходов на игроков
Руководство "Атлетика" из Бильбао может пожалеть о том, что не отпустило Нико Уильямса в "Барселону". Лидер команды из Страны Басков требует усилить состав для борьбы за трофеи.
"Атлетику" придется тратить огромные суммы на новых игроков, сообщает Football Transfers.
Инициатива Нико Уильямса поставила "Атлетик" перед необходимостью масштабных финансовых расходов. Известно, что 22-летний вингер неожиданно подписал 10-летний контракт до 2035 года, увеличив свою сумму отступных более чем в полтора раза, до 100 млн евро. И теперь игрок требует от клуба проявления лояльности.
Чего хочет Нико Уильямс
Этот долгосрочный контракт стал рекордным в истории клуба. Тем самым Нико Уильямс показал, что хочет, чтобы "Атлетик" построил проект вокруг него. Именно теперь он начинает настаивать на том, чтобы команда вложилась в дорогие усиления, включая подписание опытного защитника Эмерика Ляпорта.
Трансфер игрока сборной Испании из "Аль-Насра" обсуждается, и ранее он уже дал понять, что не против вернуться в Европу. При этом Уильямс настаивает на этом трансфере и намекает, что клуб ранее обещал усилить состав команды.
Для "Атлетика" это будет знаком серьезных амбиций: они готовы тратить не только на контракт Уильямса, но и на усиления состава, чтобы гарантировать ему успешный сезон в Лиге чемпионов. Такой финансовый рывок может изменить стратегию клуба и сделать клуб из Бильбао командой топ-уровня.
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