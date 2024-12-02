Артем Степанов може перейти до збірної Німеччини: Україна втратить рекордсмена

Артем Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Український центрфорвард леверкузенського "Баєра" Артем Степанов може змінити футбольне громадянство. У футболісті зацікавлені збірні Німеччини.

Про це розповів в ефірі свого YouTube-каналу коментатор Віктор Вацко.

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Вацко повідомив, що юнацькі збірні Німеччини зацікавлені у Степанові, який у свої 17 років дуже виділяється серед однолітків.

До того ж на 17-річного українця тренери німецьких збірних звернули погляд після того, як той дебютував у Лізі чемпіонів. До того ж він став наймолодшим українцем в історії ЛЧ.

Степанов є вихованцем луцької "Волині", з якої перейшов до донецького "Шахтаря". Після початку повномасштабного російського вторгнення перебрався до Німеччини, де вдалося потрапити в "Баєр".

Артем грав за збірні України до 17, до 18 та до 18 років. В команді Дмитра Михайленка Степанову не вдалося себе проявити й він програв конкуренцію Матвію Пономаренку.

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