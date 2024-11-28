Степанов розповів про настанови від Хабі Алонсо — що сказав тренер

Артем Степанов дебютує за "Баєр". Фото: instagram.com/artem.stepaanov

Форвард німецького "Баєра" Артем Степанов кілька днів тому дебютував у Лізі чемпіонів. Він став наймолодшим українцем в історії цього турніру.

Під час матчу Степанов активно взаємодіяв з партнерами, а після гри отримав кілька порад від головного тренера команди Хабі Алонсо, повідомляє Bild.

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"Я нервував. Це нормально. Хабі Алонсо сказав мені, що я повинен насолоджуватися моментом і продовжувати працювати", — прокоментував він свій дебют.

Дебют Артема Степанова в ЛЧ. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

Що ще сказав Степанов

За словами українця, він також у певних моментах керував діями своїх партнерів. Зокрема, під час одного з кутових показав Граніту Джаці, де тому варто стояти, після чого схвалив його позицію.

Дебютна для українця гра закінчилась розгромною перемогою над "Зальцбургом" з рахунком 5:0.

Які рекорди побив Степанов

Артем став наймолодшим українцем та наймолодшим українцем-легіонером, які коли-небудь грали у Лізі чемпіонів. Крім того, він став наймолодшим гравцем "Баєра", який зіграв у турнірі.

Степанов побив рекорд Кая Гаверца, який дебютував в ЛЧ у віці 17 років та 4 місяці.

Нагадаємо, гравець "Шахтаря" потрапив до команди тижня у Лізі чемпіонів.

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