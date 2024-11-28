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Степанов розповів, що почув від Хабі Алонсо після дебюту в ЛЧ

28 листопада 2024 16:21
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Степанов розповів про настанови від Хабі Алонсо — що сказав тренер
Артем Степанов дебютує за "Баєр". Фото: instagram.com/artem.stepaanov
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Форвард німецького "Баєра" Артем Степанов кілька днів тому дебютував у Лізі чемпіонів. Він став наймолодшим українцем в історії цього турніру.

Під час матчу Степанов активно взаємодіяв з партнерами, а після гри отримав кілька порад від головного тренера команди Хабі Алонсо, повідомляє Bild

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"Я нервував. Це нормально. Хабі Алонсо сказав мені, що я повинен насолоджуватися моментом і продовжувати працювати", — прокоментував він свій дебют. 

Артем Степанов
Дебют Артема Степанова в ЛЧ. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

Що ще сказав Степанов

За словами українця, він також у певних моментах керував діями своїх партнерів. Зокрема, під час одного з кутових показав Граніту Джаці, де тому варто стояти, після чого схвалив його позицію. 

Дебютна для українця гра закінчилась розгромною перемогою над "Зальцбургом" з рахунком 5:0. 

Які рекорди побив Степанов

Артем став наймолодшим українцем та наймолодшим українцем-легіонером, які коли-небудь грали у Лізі чемпіонів. Крім того, він став наймолодшим гравцем "Баєра", який зіграв у турнірі. 

Степанов побив рекорд Кая Гаверца, який дебютував в ЛЧ у віці 17 років та 4 місяці. 

Нагадаємо, гравець "Шахтаря" потрапив до команди тижня у Лізі чемпіонів. 

У "Реалі" не задоволені Тібо Куртуа та можуть зробити основним голкіпером українця Андрія Луніна. 

Наставник "Реала" Карло Анчелотті після програшу від "Ліверпуля" розкритикував Кіліана Мбаппе

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін відмовився перед матчем ЛЧ потиснути руку росіянину Олександру Головіну. 

спорт футбол Ліга чемпіонів Хабі Алонсо Артем Степанов

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