Степанов рассказал о наставлениях от Хаби Алонсо - что сказал тренер

Артем Степанов дебютирует за "Байер". Фото: instagram.com/artem.stepaanov

Форвард немецкого "Байера" Артем Степанов несколько дней назад дебютировал в Лиге чемпионов. Он стал самым молодым украинцем в истории этого турнира.

В ходе матча Степанов активно взаимодействовал с партнерами, а после игры получил несколько советов от главного тренера команды Хаби Алонсо, сообщает Bild.

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"Я нервничал. Это нормально. Хаби Алонсо сказал мне, что я должен наслаждаться моментом и продолжать работать" , — прокомментировал он свой дебют.

Дебют Артема Степанова в ЛЧ. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

Что еще сказал Степанов

По словам украинца, он также в определенные моменты руководил действиями своих партнеров. В частности, во время одного из угловых показал Граниту Джаке, где ему стоит стоять, после чего одобрил его позицию.

Дебютная для украинца игра окончилась разгромной победой над "Зальцбургом" со счетом 5:0.

Какие рекорды побил Степанов

Артем стал самым молодым украинцем и самым молодым украинцем-легионером, когда-либо игравшим в Лиге чемпионов. Кроме того, он стал самым молодым игроком "Байера", сыгравшим в турнире.

Степанов побил рекорд Кая Гаверца, дебютировавшего в ЛЧ в возрасте 17 лет и 4 месяца.

Напомним, игрок "Шахтера" попал в команду недели в Лиге чемпионов.

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