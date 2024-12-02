Артем Степанов может перейти в сборную Германии: Украина потеряет рекордсмена

Германия украдет самого перспективного украинского футболиста
Украинский центрфорвард леверкузенского "Байера" Артем Степанов может сменить футбольное гражданство. В футболисте заинтересованы сборные Германии.
Об этом рассказал в эфире своего YouTube-канала комментатор Виктор Вацко.
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Вацко сообщил, что юношеские сборные Германии заинтересованы в Степанове, который в свои 17 лет очень выделяется среди сверстников.
К тому же на 17-летнего украинца тренеры немецких сборных обратили внимание после того, как тот дебютировал в Лиге чемпионов. К тому же он стал самым молодым украинцем в истории ЛЧ.
Степанов является воспитанником луцкой "Волыни", из которой перешел в донецкий "Шахтер". После начала полномасштабного российского вторжения перебрался в Германию, где удалось попасть в "Байер".
Артем играл за сборные Украины до 17, 18 и 19 лет. В команде Дмитрия Михайленко Степанову не удалось себя проявить и он проиграл конкуренцию Матвею Пономаренко.
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