Артем Степанов может перейти в сборную Германии: Украина потеряет рекордсмена

Артём Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Украинский центрфорвард леверкузенского "Байера" Артем Степанов может сменить футбольное гражданство. В футболисте заинтересованы сборные Германии.

Об этом рассказал в эфире своего YouTube-канала комментатор Виктор Вацко.

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Вацко сообщил, что юношеские сборные Германии заинтересованы в Степанове, который в свои 17 лет очень выделяется среди сверстников.

К тому же на 17-летнего украинца тренеры немецких сборных обратили внимание после того, как тот дебютировал в Лиге чемпионов. К тому же он стал самым молодым украинцем в истории ЛЧ.

Степанов является воспитанником луцкой "Волыни", из которой перешел в донецкий "Шахтер". После начала полномасштабного российского вторжения перебрался в Германию, где удалось попасть в "Байер".

Артем играл за сборные Украины до 17, 18 и 19 лет. В команде Дмитрия Михайленко Степанову не удалось себя проявить и он проиграл конкуренцию Матвею Пономаренко.

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