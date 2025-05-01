В Баєрі сказали, навіщо відправили Артема Степанова в Нюрнберг

Артем Степанов. Фото: "Нюрнберг"

Леверкузенський "Баєр" віддав юного українського форварда Артема Степанова в "Нюрнберг" з другої Бундесліги, щоб він отримав більше досвіду. До того ж він має набратися досвіду у головного тренера Мірослава Клозе, який є одним з кращих нападників в історії збрної Німеччини.

Перехід 17-річного українця прокоментував менеджер "Баєра" Сімон Рольфес, слова якого наводить Kicker.

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За словами Рольфеса, в клубі сподіваються, що один сезон у дорослій новій команді дасть поштовх в прогремі українського нападника.

Виграє від цього й "Нюрнберг", де отримають додаткову опцію в атаці у вигляді високорослого, фактурного, забивного нападника.

Цього сезону Степанов дебютував у Лізі чемпіонів за "Баєр", але в основному грав за молодіжку, у складі якої став кращим бомбардиром з 22 голами.

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