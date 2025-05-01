В Байере сказали, зачем отправили Артема Степанова в Нюрнберг

Артем Степанов. Фото: "Нюрнберг"

Леверкузенский "Байер" отдал юного украинского форварда Артема Степанова в "Нюрнберг" из второй Бундеслиги, чтобы он получил больше опыта. К тому же он должен набраться опыта у главного тренера Мирослава Клозе, который является одним из лучших нападающих в истории сборной Германии.

Переход 17-летнего украинца прокомментировал менеджер "Байера" Симон Рольфес, слова которого приводит Kicker.

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Wir sehen uns im Sommer, Artem!" 🫡 #fcn pic.twitter.com/xber6EoNmb - 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 30 апреля 2025 года

Почему Степанова отдали в "Нюрнберг"

По словам Рольфеса, в клубе надеются, что один сезон во взрослой новой команде даст толчок в прогрессе украинского нападающего.

Выиграет от этого и "Нюрнберг", где получат дополнительную опцию в атаке в виде высокорослого, фактурного, забивного нападающего.

В этом сезоне Степанов дебютировал в Лиге чемпионов за "Байер", но в основном играл за молодежку, в составе которой стал лучшим бомбардиром с 22 голами.

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