В Байере сказали, зачем отправили Артема Степанова в Нюрнберг

Немецкий ТОП-клуб поделился планами на игрока сборной Украины
Леверкузенский "Байер" отдал юного украинского форварда Артема Степанова в "Нюрнберг" из второй Бундеслиги, чтобы он получил больше опыта. К тому же он должен набраться опыта у главного тренера Мирослава Клозе, который является одним из лучших нападающих в истории сборной Германии.
Переход 17-летнего украинца прокомментировал менеджер "Байера" Симон Рольфес, слова которого приводит Kicker.
Wir sehen uns im Sommer, Artem!" 🫡 #fcn pic.twitter.com/xber6EoNmb- 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 30 апреля 2025 года
Почему Степанова отдали в "Нюрнберг"
По словам Рольфеса, в клубе надеются, что один сезон во взрослой новой команде даст толчок в прогрессе украинского нападающего.
Выиграет от этого и "Нюрнберг", где получат дополнительную опцию в атаке в виде высокорослого, фактурного, забивного нападающего.
В этом сезоне Степанов дебютировал в Лиге чемпионов за "Байер", но в основном играл за молодежку, в составе которой стал лучшим бомбардиром с 22 голами.
Напомним, в тренерском штабе Сергея Реброва уверены, что 2024 год был наиболее успешным для сборных Украины.
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