Норвезький гравець втік із "Ростова" після атаки на Москву

Матіас Норманн у матчі за "Динамо". Фото: Google

Півзахисник збірної Норвегії Матіас Норманн в односторонньому порядку розірвав контракт із "Ростовом". Футболіст вирішив залишити Росію з міркувань безпеки.

Причиною від'їзду Норманна за кордон стала атака безпілотників на Москву, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також:

Матіас Норманн перейшов у російський "Ростов" у 2019 році й незабаром став однією із зірок місцевої футбольної ліги. У 2023 році 27-річний півзахисник грав на правах оренди в московському "Динамо", але сьогодні стало відомо і про рішення гравця щодо різкої зміни вектора розвитку кар'єри.

Чому Норман поїхав із Росії?

Генеральний директор столичного "Динамо" Павло Пивоваров розповів, що Матіас Норманн виїхав із Росії після нещодавньої атаки дронів на Москву. Інцидент стався в ніч із 30 липня на перше серпня.

Матіас Норман під час атаки. Фото: Google

Футболіст направив у "Ростов" та "Динамо" заяву про дострокове розірвання контракту. Такий крок передбачено спеціальним розпорядженням УЄФА. Минулого року цим пунктом скористалися легіонери, які виступали в українських клубах.

Керівництво "Динамо" та "Ростова" збирається подати на Матіаса Норманна до суду. Тим часом сам футболіст закрив свої акаунти у соціальних мережах.

Нагадаємо, на Зінченка чекають у чемпіонаті Італії: "Арсенал" може продати українця.

Маліновський остаточно визначився з новим клубом: деталі контракту.

Російські спортсмени будуть позбавлені привілеїв: Україна зробила важливу заяву.

Майбутній суперник "Динамо" в єврокубку зробить Україні велику пожертву.

Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець.