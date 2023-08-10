Норвежский игрок убежал из "Ростова" после атаки на Москву

Матиас Норманн в матче за "Динамо". Фото: Google

Полузащитник сборной Норвегии Матиас Норманн в одностороннем порядке расторг контракт с "Ростовом". Футболист решил покинуть Россию из соображений безопасности.

Причиной отъезда Норманна за границу стала атака беспилотников на Москву, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также:

Матиас Норманн перешел в российский "Ростов" в 2019 году и вскоре стал одной из звезд местной футбольной лиги. В 2023 году 27-летний полузащитник играл на правах аренды в московском "Динамо", но сегодня стало известно и решении игрока по резкой смене вектора развития карьеры.

Почему Норманн уехал из России?

Генеральный директор столичного "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что Матиас Норманн уехал из России после недавней атаки дронов на Москву. Инцидент произошел в ночь с 30 июля на первое августа.

Матиас Норманн во время атаки. Фото: Google

Футболист направил в "Ростов" и "Динамо" заявление о досрочном расторжении контракта. Подобный шаг предусмотрен специальным распоряжением УЕФА. В прошлом году этим пунктом воспользовались легионеры, которые выступали в украинских клубах.

Руководство "Динамо" и "Ростова" собирается подать на Матиаса Норманна в суд. Тем временем сам футболист закрыл свои аккаунты в социальных сетях.

Напомним, Зинченко ждут в чемпионате Италии: "Арсенал" может продать украинца.

Малиновский окончательно определился с новым клубом: детали контракта.

Российские спортсмены будут лишены привилегий: Украина сделала важное заявление.

Будущий соперник "Динамо" в еврокубке сделает Украине крупное пожертвование.

Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец.