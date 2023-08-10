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Норвежский игрок убежал из "Ростова" после атаки на Москву

10 августа 2023 12:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Норвежский игрок убежал из "Ростова" после атаки на Москву
Матиас Норманн в матче за "Динамо". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Норвегии Матиас Норманн в одностороннем порядке расторг контракт с "Ростовом". Футболист решил покинуть Россию из соображений безопасности.

Причиной отъезда Норманна за границу стала атака беспилотников на Москву, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ

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Матиас Норманн перешел в российский "Ростов" в 2019 году и вскоре стал одной из звезд местной футбольной лиги. В 2023 году 27-летний полузащитник играл на правах аренды в московском "Динамо", но сегодня стало известно и решении игрока по резкой смене вектора развития карьеры. 

Почему Норманн уехал из России? 

Генеральный директор столичного "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что Матиас Норманн уехал из России после недавней атаки дронов на Москву. Инцидент произошел в ночь с 30 июля на первое августа. 

Матиас Норманн
Матиас Норманн во время атаки. Фото: Google

Футболист направил в "Ростов" и "Динамо" заявление о досрочном расторжении контракта. Подобный шаг предусмотрен специальным распоряжением УЕФА. В прошлом году этим пунктом воспользовались легионеры, которые выступали в украинских клубах.

Руководство "Динамо" и "Ростова" собирается подать на Матиаса Норманна в суд. Тем временем сам футболист закрыл свои аккаунты в социальных сетях. 

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