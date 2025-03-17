Юна Анна Максименко повторила унікальне досягнення Ольги Харлан

"Нова Харлан" здобула перше "золото" у фехтуванні
Чемпіонка України з фехтування серед юніорок Анна Максименко повторила досягнення Ольги Харлан, яке було встановлено 4 роки тому. Молода спортсменка завоювала свою першу золоту медаль на Гран-прі з фехтування.
Максименко є найперспективнішою українською шпажисткою, повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Українка Анна Максименко вперше за п'ять років принесла своїй країні золоту медаль на Гран-прі з фехтування. Востаннє подібне вдавалося Ользі Харлан, яка здобула "золото" 2020 року.
Досягнення Максименко
У фінальному поєдинку 17-річна фехтувальниця з України билася з італійкою Джулією Ріцці. Ця спортсменка стала олімпійською чемпіонкою Парижа в командній першості.
Максименко поступалася в рахунку і відставала від суперниці на два уколи. Однак у підсумку Анна зуміла вирвати перемогу з рахунком 12:11. Українка знову стала володаркою нагороди найвищого ґатунку з фехтування.
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