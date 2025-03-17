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"Новая Харлан" завоевала первое "золото" в фехтовании

17 марта 2025 15:45
Иван Крутогоров - Редактор
Юная Анна Максименко повторила уникальное достижение Ольги Харлан
Анна Максименко с медалью. Фото: instagram.com/_maksymenko_anya_/
Иван Крутогоров - Редактор

Чемпионка Украины по фехтованию среди юниорок Анна Максименко повторила достижение Ольги Харлан, которое было установлено 4 года назад. Молодая спортсменка завоевала свою первую золотую медаль на Гран-при по фехтованию. 

Максименко является самой перспективной украинской шпажисткой, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

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Украинка Анна Максименко впервые за пять лет принесла своей стране золотую медаль на Гран-при по фехтованию. В последний раз подобное удавалось Ольге Харлан, которая завоевала "золото" в 2020 году. 

Анна Максименко
Анна Максименко во время турнира. Фото: instagram.com/_maksymenko_anya_/

Достижение Максименко

В финальном поединке 17-летняя фехтовальщица из Украины сразилась с итальянкой Джулией Рицци. Эта спортсменка стала олимпийской чемпионкой Парижа в командном первенстве. 

Анна Максименко
Анна Максименко празднует победу. Фото: instagram.com/_maksymenko_anya_/

Максименко уступала в счете и отставала от соперницы на два укола. Однако в итоге Анна сумела вырвать победу со счетом 12:11. Украинка снова стала обладательницей награды наивысшего сорта по фехтованию. 

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