Юная Анна Максименко повторила уникальное достижение Ольги Харлан

Анна Максименко с медалью. Фото: instagram.com/_maksymenko_anya_/

Чемпионка Украины по фехтованию среди юниорок Анна Максименко повторила достижение Ольги Харлан, которое было установлено 4 года назад. Молодая спортсменка завоевала свою первую золотую медаль на Гран-при по фехтованию.

Максименко является самой перспективной украинской шпажисткой, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

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Украинка Анна Максименко впервые за пять лет принесла своей стране золотую медаль на Гран-при по фехтованию. В последний раз подобное удавалось Ольге Харлан, которая завоевала "золото" в 2020 году.

Анна Максименко во время турнира. Фото: instagram.com/_maksymenko_anya_/

Достижение Максименко

В финальном поединке 17-летняя фехтовальщица из Украины сразилась с итальянкой Джулией Рицци. Эта спортсменка стала олимпийской чемпионкой Парижа в командном первенстве.

Анна Максименко празднует победу. Фото: instagram.com/_maksymenko_anya_/

Максименко уступала в счете и отставала от соперницы на два укола. Однако в итоге Анна сумела вырвать победу со счетом 12:11. Украинка снова стала обладательницей награды наивысшего сорта по фехтованию.

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