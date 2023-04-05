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Новачок "Дніпра-1" Матарріта розповів про завершення кар'єри

5 квітня 2023 12:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Новачок СК Дніпро-1 Матарріта розповів про завершення кар'єри
Український клуб допоміг костариканському футболісту
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Костариканський захисник української команди "Дніпро-1" Рональд Матарріта міг закінчити з футболом перед переїздом до України. Трансфер у клуб з УПЛ дав новий імпульс його кар'єрі.

Футболіст поділився найближчими цілями в інтерв'ю La Teja.

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Рональд Матарріта перейшов у "Дніпро-1" у січні 2023 року у статусі вільного агента. 28-річний захисник підписав з українським клубом контракт терміном на два сезони. Як виявилося, "Дніпро-1" врятував кар'єру костаріканця.

Рональд Матарріта

"Ще місяць тому я практично не думав про футбол. Після відходу з "Цинциннаті" у моєму житті відбулися події, які змусили задуматися про переосмислення цінностей.

Проте пропозиція "Дніпра-1" допомогла мені продовжити кар'єру. Я хочу подякувати тим людям, які мене не підвели", — розповів Рональд Матарріта.

Новий імпульс для кар'єри

Костаринець не став уточнювати, що саме мало не змусило його "повісити бутси на цвях". Він згадав про проблеми зі здоров'ям, але не став розвивати цю тему.

Матаррита вже дебютував за "Дніпро-1" у чемпіонаті України. Він зіграв 22 хвилини у матчі проти "Металіста 1925".

"Мої агенти, мої фізіотерапевти та їх клініка, моя сім'я та мої близькі друзі, які є її частиною, і, нарешті, також СК "Дніпро-1" та його прагнення дати мені простір і час, необхідний для того, щоб знову набути правильного маршруту у кар'єрі", — додав Рональд Матарріта.

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