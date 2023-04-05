Новичок СК Днепр-1 Матаррита рассказал о завершении карьеры

Украинский клуб помог костариканскому футболисту

Костариканский защитник украинской команды "Днепр-1" Рональд Матаррита мог закончить с футболом перед переездом в Украину. Трансфер в клуб из УПЛ дал новый импульс его карьере.

Футболист поделился ближайшими целями в интервью La Teja.

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Рональд Матаррита перешел в "Днепр-1" в январе 2023 года в статусе свободного агента. 28-летний защитник подписал с украинским клубом контракт сроком на два сезона. Как оказалось, "Днепр-1" спас карьеру костариканца.

"Еще месяц назад я практически не думал о футболе. После ухода из "Цинциннати" в моей жизни произошли события, которые заставили задуматься о переосмыслении ценностей.

Однако предложение "Днепра-1" помогло мне продолжить карьеру. Я хочу поблагодарить тех людей, которые меня не подвели", — рассказал Рональд Матаррита.

Новый импульс для карьеры Матарриты

Костариканец не стал уточнять, что именно чуть не заставило его "повесить бутсы на гвоздь". Он упомянул о проблемах со здоровьем, но не стал развивать эту тему.

Матаррита уже дебютировал за "Днепр-1" в чемпионате Украины. Он сыграл 22 минуты в матче против "Металлиста 1925".

"Мои агенты, мои физиотерапевты и их клиника, моя семья и мои близкие друзья, которые являются ее частью, и, наконец, также СК "Днепр-1" и его стремление дать мне пространство и время, необходимые для того, чтобы снова обрести правильный маршрут в карьере", — добавил Рональд Матаррита.

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