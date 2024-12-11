Жирона підпише гравця молодіжної збірної України

"Новий Лунін" стане гравцем іспанського топклубу
Кількість українців у топових чемпіонатах Європи потроху збільшується. Зокрема, тепер їх буде більше у чемпіонаті Іспанії.
Іспанська "Жирона" завершує підписання колишнього гравця "Дніпра-1" Владислава Крапивцова, пише в Twitter журналіст Ніл Сола.
Голкіпер вже пройшов повноцінний перегляд та медичний огляд, залишилось підписати контракт.
Хто такий Владислав Крапивцов
Голкіпер юнацької збірної України, вихованець "Дніпра-1". Після ліквідації дніпровського клубу отримав статус вільного агента.
Крапивцов увійшов до символічної збірної Євро-2024 U-19, де збірна України дісталась до півфіналу.
Влітку був на перегляді у кількох відомих клубах, зокрема ним цікавились "Челсі", "Арсенал" та "Саутгемптон".
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