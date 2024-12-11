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"Новий Лунін" стане гравцем іспанського топклубу

11 грудня 2024 13:32
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Жирона підпише гравця молодіжної збірної України
Владислав Крапивцов під час матчу. Фото: instagram.com/vladislavkrap/
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Кількість українців у топових чемпіонатах Європи потроху збільшується. Зокрема, тепер їх буде більше у чемпіонаті Іспанії. 

Іспанська "Жирона" завершує підписання колишнього гравця "Дніпра-1" Владислава Крапивцова, пише в Twitter журналіст Ніл Сола

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Голкіпер вже пройшов повноцінний перегляд та медичний огляд, залишилось підписати контракт. 

Владислав Крапивцов
Голкіпер збірної України Владислав Крапивцов. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Хто такий Владислав Крапивцов

Голкіпер юнацької збірної України, вихованець "Дніпра-1". Після ліквідації дніпровського клубу отримав статус вільного агента. 

Крапивцов увійшов до символічної збірної Євро-2024 U-19, де збірна України дісталась до півфіналу. 

Влітку був на перегляді у кількох відомих клубах, зокрема ним цікавились "Челсі", "Арсенал" та "Саутгемптон". 

Нагадаємо, стало відомо, як виглядає дружина українського захисника Іллі Забарного. 

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спорт футбол Дніпро-1 Жирона Владислав Крапивцов

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