Жирона підпише гравця молодіжної збірної України

Владислав Крапивцов під час матчу. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Кількість українців у топових чемпіонатах Європи потроху збільшується. Зокрема, тепер їх буде більше у чемпіонаті Іспанії.

Іспанська "Жирона" завершує підписання колишнього гравця "Дніпра-1" Владислава Крапивцова, пише в Twitter журналіст Ніл Сола.

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Голкіпер збірної України Владислав Крапивцов. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Хто такий Владислав Крапивцов

Голкіпер юнацької збірної України, вихованець "Дніпра-1". Після ліквідації дніпровського клубу отримав статус вільного агента.

Крапивцов увійшов до символічної збірної Євро-2024 U-19, де збірна України дісталась до півфіналу.

Влітку був на перегляді у кількох відомих клубах, зокрема ним цікавились "Челсі", "Арсенал" та "Саутгемптон".

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