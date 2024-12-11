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"Новый Лунин" станет игроком испанского топ-клуба

11 декабря 2024 13:32
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Жирона подпишет игрока молодежной сборной Украины
Владислав Крапивцов во время матча. Фото: instagram.com/vladislavkrap/
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Количество украинцев в топовых чемпионатах Европы постепенно увеличивается. В частности, теперь их будет больше в чемпионате Испании.

Испанская "Жирона" завершает подписание бывшего игрока "Днепра-1" Владислава Крапивцова, пишет в Twitter журналист Нил Сола.

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Владислав Крапивцов
Голкипер сборной Украины Владислав Крапивцов. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

Кто такой Владислав Крапивцов

Голкипер юношеской сборной Украины, воспитанник "Днепра-1". После ликвидации днепровского клуба получил статус свободного агента.

Крапивцов вошел в символическую сборную Евро-2024 U-19, где сборная Украины добралась до полуфинала.

Летом был на просмотре в нескольких известных клубах, в частности, им интересовались "Челси", "Арсенал" и "Саутгемптон".

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спорт футбол Днепр-1 Жирона Владислав Крапивцов

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