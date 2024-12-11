Жирона подпишет игрока молодежной сборной Украины

"Новый Лунин" станет игроком испанского топ-клуба
Количество украинцев в топовых чемпионатах Европы постепенно увеличивается. В частности, теперь их будет больше в чемпионате Испании.
Испанская "Жирона" завершает подписание бывшего игрока "Днепра-1" Владислава Крапивцова, пишет в Twitter журналист Нил Сола.
Голкипер уже прошел полноценный просмотр и медосмотр, осталось подписать контракт.
Кто такой Владислав Крапивцов
Голкипер юношеской сборной Украины, воспитанник "Днепра-1". После ликвидации днепровского клуба получил статус свободного агента.
Крапивцов вошел в символическую сборную Евро-2024 U-19, где сборная Украины добралась до полуфинала.
Летом был на просмотре в нескольких известных клубах, в частности, им интересовались "Челси", "Арсенал" и "Саутгемптон".
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