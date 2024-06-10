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Новий претендент на Довбика готовий заплатити Жироні цілий статок за українця

10 червня 2024 19:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик влітку піде з Жирони у відомий лондонський клуб
Артем Довбик під час тренування збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії. Після відмови "Мілана" від боротьби за нападника стало відомо про інтерес до гравця ще одного відомого клубу.

"Жирона" може заробити великі гроші на трансфері Довбика, повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Представники Артема Довбика провели переговори з італійським "Міланом". Найкращий бомбардир сезону в іспанській Ла-Лізі був готовий переїхати до Італії, проте "россонері" виявилися не готовими платити "Жироні" 40 млн євро за гравця. Каталонський клуб не готовий знижувати трансферну вартість свого найрезультативнішого футболіста.

Новий претендент на Довбика

"Мілан" близький до того, щоб вийти з переговорів щодо переходу українця. "Наполі", інший представник Серії А, все ще цікавиться 26-річним Довбиком. Проте неаполітанці поки що не контактували ні з "Жироною", але з Артемом.

Артем Довбик
Артем Довбик у "Жироні". Фото: instagram.com/gironafc/

Згідно з чутками, українського форварда може пописати англійський "Челсі". Але нещодавно з'явилася інформація про інтерес до Довбика з іншого лондонського клубу. "Вест Гем" готовий заплатити за українця навіть трохи більше, ніж хоче здобути "Жирона". Проте "молотобійці" хочуть оформити перехід якнайшвидше.

Минулого сезону Довбик зіграв за "Жирону" 41 поєдинок. Він забив 25 голів та зробив 10 результативних передач.

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"Мілан" більше не зацікавлений в послугах Довбика.

Артем Довбик
футбол
спорт
Жирона
Футбол трансфери

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