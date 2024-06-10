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Новый претендент на Довбика готов заплатить Жироне целое состояние за украинца

10 июня 2024 19:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик летом уйдет из Жироны в известный лондонский клуб
Артем Довбик на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Англии. После отказа "Милана" от борьбы за нападающего стало известно об интересе к игроку еще одного известного клуба.  

"Жирона" может заработать большие деньги на трансфере Довбика, сообщил журналист Игорь Цыганык

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Представители Артема Довбика провели переговоры с итальянским "Миланом". Лучший бомбардир сезона в испанской Ла Лиге был готов переехать в Италию, однако "россонери" оказались не готовы платить "Жироне" 40 млн евро за игрока. Каталонский клуб не готов снижать трансферную стоимость своего самого результативного футболиста. 

Новый претендент на Довбика 

"Милан" близок к тому, чтобы выйти из переговоров по переходу украинца. "Наполи", другой представитель Серии А, все еще интересуется 26-летним Довбиком. Однако неаполитанцы пока не контактировали ни с "Жироной", но с Артемом. 

Артем Довбик
Артем Довбик в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Согласно слухам, украинского форварда может пописать английский "Челси". Но недавно появилась информация об интересе к Довбику со стороны другого лондонского клуба. "Вест Хэм" готов заплатить за украинца даже немного больше, чем хочет получить "Жирона". Однако "молотобойцы" хотят оформить переход как можно быстрее. 

В минувшем сезоне Довбик сыграл за "Жирону" 41 поединок. Он забил 25 голов и сделал 10 результативных передач. 

Напомним, Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

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"Милан" больше не заинтересован в Довбике.

Артем Довбик
футбол
спорт
Жирона
Футбол трансферы

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