Эвертон открыл стадион Бремли-Мур Док, сделанный из украинского металла

Новий стадіон Евертона побудували з української сталі
В англійському Ліверпулі побудували новий футбольний стадіон для ФК "Евертон". За цю команду грає український лівий захисник Віталій Миколенко.
За інформацією компанії "Метінвест", будували стадіон з українського металу.
Український метал для "Евертона"
В Ліверпулі є найвідоміша однойменна команда, яка оформила своє 20-те чемпіонство Англії, але серед містян найулюбленішим є "Евертон".
Команда, яку називають "іриски", останні п’ять років жила в режимі економії, оскільки чекала на новий стадіон. За цей час вони неодноразово були близькі до вильоту з АПЛ, але втримались, і з новою ареною справи мають піти краще.
Нову арену назвали "Бремлі-Мур Док" й на її будівництво витратили велику кількість сталі з різних країн, але 1000 тонн була з України.
Цікаво, що до появи нового стадіону "Евертон" грав на 39-тисячному, 130-літньому "Гудісон-Парку", який не давав команді заробляти. Новий стадіон має зняти ці питання, бо вміщує 52 888 глядачів та зможе приймати будь-які спортивні та інші масові події.
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