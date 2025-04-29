"Бремлі-Мур Док". Фото: "Метінвест"

В англійському Ліверпулі побудували новий футбольний стадіон для ФК "Евертон". За цю команду грає український лівий захисник Віталій Миколенко.

За інформацією компанії "Метінвест", будували стадіон з українського металу.

Реклама

Читайте також:

Український метал для "Евертона"

В Ліверпулі є найвідоміша однойменна команда, яка оформила своє 20-те чемпіонство Англії, але серед містян найулюбленішим є "Евертон".

Команда, яку називають "іриски", останні п’ять років жила в режимі економії, оскільки чекала на новий стадіон. За цей час вони неодноразово були близькі до вильоту з АПЛ, але втримались, і з новою ареною справи мають піти краще.

Нову арену назвали "Бремлі-Мур Док" й на її будівництво витратили велику кількість сталі з різних країн, але 1000 тонн була з України.

Цікаво, що до появи нового стадіону "Евертон" грав на 39-тисячному, 130-літньому "Гудісон-Парку", який не давав команді заробляти. Новий стадіон має зняти ці питання, бо вміщує 52 888 глядачів та зможе приймати будь-які спортивні та інші масові події.

"Гудісон-Парк". Фото: Reuters

Нагадаємо, у легендарного 40-річного португальця Кріштіану Роналду з'являться нові пропозиції з Європи — він поїде з Саудівської Аравії.

Український воротар Андрій Лунін прийняв рішення переїхати в АПЛ.

Мадридський "Реал" відмовився від Луніна — пріоритет на інших гравцях.

В Росії хочуть, щоб їх заявили на чемпіонат світу з футболу без проходження відбору.